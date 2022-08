Se filtra un clip del supuesto nuevo juego de 'Need for Speed'

Los fans de la saga creada por EA, 'Need for Speed', estamos de enhorabuena, ya que se ha filtrado un supuesto clip de vídeo del nuevo juego de la mencionada saga de conducción. Una vez dicho esto, y antes de ver el clip, vale la pena mencionar que se trata de un rumor, ya que nadie ha revelado de forma oficial que efectivamente se trata de dicho juego.

Recordad que EA confirmó en mayo que el próximo juego principal de la saga 'Need for Speed' se lanzaría en el cuarto trimestre de 2022. Es por ello que no debe faltar mucho para que veamos el juego, ya que estamos casi a finales de año. De hecho, el conocido periodista e insider del sector, Jeff Grubb, afirma que la ventana de lanzamiento del juego se ha movido internamente de noviembre a diciembre. Esto se debe a que Criterion Games se retrasó un poco cuando echaba una mano con 'Battlefield', y esto movió todo el calendario.

Tras las últimas 4 entregas de 'Need for Speed', EA decidió devolver el juego al estudio Criterion Games, creadores de títulos anteriores de la saga cómo 'Most Wanted', y quitárselo a Ghost Games mientras reestructuraron dicho estudio. Para muchos jugadores, 'Most Wanted' es el último gran juego de la licencia, por lo que hay muchas ganas de ver que hace Criterio.

El clip de vídeo procede de una publicación de Reddit, y muestra cómo un vehículo se estrella al intentar saltar un obstáculo. También incluye varios efectos visuales con un estilo artístico fotorrealista mezclado con elementos de anime. Según los informes, el juego se desarrollará en una versión ficticia de Chicago llamada Lake Shore City.