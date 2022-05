‘Fortnite’: Cómo jugar al battle royale sin necesidad de instalar el juego

Si algo tenemos claro es que ‘Fortnite’ es un imparable dentro de los videojuegos de estilo multijugador. Tanto su acción, su estilo gráfico como, en sí, su forma de proponer a los jugadores nuevas formas de poner a prueba su habilidad nos garantiza que todavía tiene mucha cuerda para sorprender a los jugadores. Y estas posibilidades aumentan ahora que se ha unido al catálogo de juegos de Xbox Cloud Gaming.

¿Qué es Xbox Cloud Gaming? Nos encontramos con uno de los mejores servicios de Microsoft. Se trata de una propuesta completa que propone a los jugadores poder disfrutar de sus propuestas en la nube, sin tener que lanzarse a la aventura de instalar los juegos. Esto nos ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestros juegos en móviles, incluyendo esos dispositivos que ya no son compatibles.

Paso a paso para poder jugar a Fortnite sin necesidad de instalarlo

Lo más interesante de esta propuesta es que, a partir de ahora, podremos disfrutar del battle royale incluso en esos momentos en los que no tenemos el ordenador o la consola cerca. Y todo esto sin que nuestro móvil o nuestra tablet tenga que sufrir por ello ya que no será necesario instalar y no ocupará espacio. Entonces ¿cómo podemos acceder al servicio?

En primer lugar, tienes que entrar en la web de Xbox Cloud Gaming, en la página de ‘Fortnite’. Puedes entrar desde aquí mismo .

. A continuación, identifícate con tu cuenta de Microsoft o créate una cuenta completamente nueva.

El juego se iniciará al momento y podrás jugar con los controles táctiles de tu móvil o tablet. Una opción en la que también se contempla la posibilidad de jugar desde dispositivos iOS como iPhone o iPad.

En el caso de que conectes a tu dispositivo un mando con Bluetooth, también estará disponible para jugar.

De este modo, si hasta ahora no podías jugar en tu tablet o móvil por problemas de espacio, este es el momento ideal. Una propuesta que garantizará que todos los jugadores disfruten de la mejor experiencia posible.