"He ganado 1.400 euros por hora, ha sido un mes malo": El polémico sueldo de un streamer que no deja a nadie indiferente

El sueldo de los streamers siempre ha sido un tema que ha llamado la atención. Están los que comienzan sus andanzas en el formato del streaming, soñando con alcanzar las cifras de sus ídolos y pasárselo bien durante la travesía. También están los que, desde lejos, sólo pueden alucinar por la ingente cantidad de dinero que pueden generar los creadores de contenido en un mes o un simple anuncio. Pero, ¿cuánto es capaz de levantar un streamer en un mes considerado como malo?

Esa es la respuesta que ha dado Mizkif, una de las caras más conocidas de Twitch en la categoría IRL/chatting; enfocada principalmente a charlar con sus seguidores. Tal y como ha confesado en un reciente streaming, el creador de contenido asegura que “julio fue un mes muy, muy, muy lento”, definiéndolo como malo. Eso sí, en caso de que estés pensando que el sueldo de Mizkif se habría visto francamente mermado e impidiéndolo llegar a final de mes, te recomendamos que le des una vuelta a ese pensamiento.

Y es que a pesar de definir julio como un mes pésimo en lo que respecta a ingresos, Mizkif en embolsó la friolera de más de 100.000 euros. Concretamente 106.755 dólares ¡por tan sólo 75 horas! “No hice streaming apenas, es una cifra muy baja”; añadía. Mizkif es consciente de que se encuentra en una posición francamente privilegiada con respecto a otras personas. Es por ello que ha querido lanzar un potente mensaje a sus seguidores.

“Siempre os digo que nunca le deis dinero a los streamers, no merece la pena”. Mizkif no ha sido el primer streamer que se ha declarado en contra de este tipo de prácticas en las que espectadores y seguidores les pagan en forma de bits o donaciones. Con unas cifras que superan ampliamente los 1.400 euros por hora y sobrepasa la barrera del millón de seguidores, no cabe duda de que el sueldo de Mizkif está más que asegurado, siendo sus palabras en contra de las donaciones muy aplaudidas en redes sociales.