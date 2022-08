Pierde los ahorros de su vida apostando en casinos online por seguir los consejos de los streamers

Twitch comenzó su camino como una modesta plataforma de videojuegos en el que los streamers retransmitirían sus partidas con sus seguidores. Sin embargo, el paso del tiempo ha dado nuevas oportunidades a la compañía, hasta el punto de que pasaron a agregar nuevas opciones, como una de las más populares llamada Just Chatting. ¿Qué es exactamente? Se trata de un directo en el que los streamers hablan con sus seguidores sobre distintos temas.

Esta diversificación de temas lleva a que incluso se lleguen a tratar temas sobre apuestas por patrocinio de terceros. Y si bien son muchos los que ven la trampa en estas charlas, hay otros que, lamentablemente, se han dejado engañar. Esta historia apunta exactamente al streamer xQc, quien ya es conocido por algunos problemas con el juego y quien recientemente dio una charla promoviendo el juego en casinos en línea.

Lamentablemente, uno de sus seguidores se dejó engañar por ese mensaje de supuesta ganancia segura y decidió apostar todos los ahorros de su vida. Tal y como comunican desde Bloomberg, Enneric Chabot de 26 años y residente en Quebec, Canadá, se sintió animado a apostar en una de las webs que patrocinan a xQc debido a que en varios streams este aseguraba que podría ganar mucho más de lo que perdería.

Los juegos de azar ganan cada vez más adeptos en Twitch y los streamers piden que se detenga su presencia | Envato

Lo más curioso de esta web es que funciona con criptomonedas, por lo que el jugador pensó que sería buena idea probar suerte. ¿Cuál fue el terrible resultado de esta apuesta? Que acabó perdiendo los 40.000 dólares (39.220,60 euros) que ya tenía ahorrados en varias partidas. Sin embargo, sus apuestas no acabaron ahí, sino que el jugador, cegado por la promesa de la victoria, decidió pedir 2 préstamos de 20.000 dólares (19.610,70 euros) con intención de recuperar lo perdido. ¿El resultado? Nuevamente derrotas que acabaron por suponer una pérdida completa del dinero.

El sujeto acepta que es un adulto y que la responsabilidad es completamente suya. Sin embargo, no dudó en señalar que no hubiese participado de no haberse visto motivado por los streams de xQc donde se presentaba estas apuestas como un paraíso. Por supuesto, esto anima al resto de jugadores a tener más cuidado y, sobre todo, no dejarse engañar por este tipo de publicidad.