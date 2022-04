Gerard Piqué confiesa qué le da más placer que el sexo: "No hay nada comparable en el mundo"

Como cada semana, Jordi Wild ha ofrecido una nueva edición de su podcast, 'The Wild Project'. En esta ocasión el creador de contenido ha tenido en su cabina a nada más y nada menos que Gerard Piqué. El jugador del F.C Barcelona ha desvelado algunas de las anécdotas y confesiones más divertidas de su carreras, acompañadas como ya es habitual por su peculiar humor.

Uno de los momentazos de la entrevista estuvo relacionada, como no podía ser de otra manera, con el fútbol. Tenemos que remontarnos hasta 2019 cuando Piqué aseguró que en patrimonio tenía más dinero que el presupuesto del Espanyol. Sus palabras todavía resuenan en la cabeza de muchos, y Jordi Wild no quiso dejar pasar la ocasión de preguntar al futbolista sobre este dardo al equipo catalán.

Piqué no se cortó un pelo en confesar que le gustaba más ir al campo del Espanyol que a la casa del Real Madrid. "El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí". Jordi quiso seguir tirando del hilo, y preguntó directamente a Piqué el motivo por el que le gustaba tanto ir a jugar al RCDE Stadium.

"Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo"; confesaba Piqué sin esconder una sonrisa de satisfacción. "Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo"; añadía.

Jordi Wild, sorprendido no dejó escapar la pregunta: "Osea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no?". La respuesta del jugador fue un rotundo sí. "Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias", señaló Jordi a la confesión de Gerard. "Es un placer, es una adrenalina...", concluía Piqué y sentenciando que lo disfrutaba más que ir a jugar al campo del Real Madrid.