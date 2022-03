Gerard Piqué le roba el móvil a Ibai Llanos y la lía en Twitter

Ibai Llanos y Piqué siempre han sido muy bromistas el uno con el otro. El streamer y futbolista son los propietarios de KOI, equipo de eSports que compite por ahora en juegos como 'League of Legends' y 'Valorant'. Durante varios directos y eventos, mostrado el buen rollo que existe entre ambos, llegando al punto de gastarse alguna que otra broma pesada.

Este ha sido el caso de Gerard Piqué. Para sorpresa de los seguidores de Ibai Llanos, la cuenta de Twitter del creador de contenido publicaba nada más y nada menos que el himno del F.C Barcelona. ¿Y por qué la sorpresa? Os estaréis preguntando. Ibai siempre se ha mostrado un auténtico seguidor del Real Madrid, algo que nunca ha escondido tanto en sus directos como en presencia de Piqué.

Lo que nadie esperaba es que el propio Gerard Piqué hiciera acopio del móvil de Ibai y publicara el himno del Barça en catalán ¡y de principio y a fin! “Tot el camp. És un clam. Som la gent blau-grana. Tant se val d’on venim. Si del sud o del nord. Ara estem d’acord, estem d’acord, una bandera ens agermana. Blau-grana al vent. Un crit valent. Tenim un nom el sap tothom: Barça, Barça, Barça!”

El impacto del tweet fue mediático, dejando decenas de miles de interacciones en forma de Favs y RTs; por no hablar de los comentarios. Ibai, al darse cuenta, no tardó en responder al mensaje con un claro: "Me ha robado el móvil este gilipollas"; citando directamente a Piqué. Por si fuera poco, hasta la cuenta oficial del F.C Barcelona continuó con la broma publicando una foto de Ibai Llanos.