‘Ghost of Tsushima’: Cómo conseguir 3 temas para PS4 totalmente gratis

A la hora de hablar de los exclusivos de PlayStation, uno de los nombres que más destaca es el de ‘Ghost of Tsushima’. Se trata de una de las entregas que nos lleva al Japón feudal y que nos pone a prueba con nuestras habilidades de samurai. Esto provoca que tengamos grandes combates, disfrutemos de la belleza de sus entornos así como descubrimos los misterios ocultos en su historia con una narrativa sublime.

Debido a la calidad de este juego, es normal que muchos jugadores quieran hacerse con temas con los que personalizar su consola. Pero ya sea que has disfrutado de la historia como es posible que todavía no lo hayas probado, Sucker Punch llama a todos los jugadores para poder conseguir no uno ni dos, sino tres temas completamente gratis para personalizar tu PlayStation 4. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Es muy fácil.

Tal y como han compartido en sus redes sociales, los jugadores no tienen más que introducir los códigos que han facilitado. Hay un código para cada uno de los continentes, por lo que no tienes que preocuparte. A continuación, vamos a compartir contigo los códigos que están actualmente disponibles para todos los jugadores y que puedes desbloquear fácilmente desde el apartado de canjear código.

Europa : 4PNM-4RNP-9C92

: 4PNM-4RNP-9C92 América : 5FM9-5LN6-FCM2

: 5FM9-5LN6-FCM2 Asia : J7CG-8DNC-BN6K

: J7CG-8DNC-BN6K Japón : 8FLX-26NE-D9AA

: 8FLX-26NE-D9AA Corea: GHGR-L3N9-3DTQ

Por último, debes tener en cuenta que estos códigos no caducarán pronto, sino que tienes hasta octubre de 2025 para hacerte con estos temas. Por ello, no dudes en hacerte con ellos y sumarlos sin ningún tipo de gasto a tu colección. Una propuesta única con la que garantizar que puedas disfrutar de la mejor experiencia posible en tu consola.