La expansión de Ghost of Tsushima no es solo un sueño: PlayStation registra Ghost of Ikishima

Cuando hablamos de Ghost of Tsushima, nos encontramos con un mundo rico, vivo y de gran acción. Uno de los exclusivos de PlayStation 4 que fue una grata sorpresa y que supuso el inicio de algo sorprendente para muchos jugadores. Sin embargo, si bien la obra principal podía parecer ya de por sí asombrosa, nada es igual cuando sabes que hay una expansión en camino.

A lo largo de las últimas semanas hemos tenido todo tipo de rumores sobre la posible llegada de una expansión para la obra exclusiva. Sin embargo, no existía ningún tipo de confirmación hasta ahora. En este momento, PlayStation ha registrado Ghost of Ikishima, justamente el nombre que se llevaba rumoreando desde hace unos días y donde, además, tenemos hasta una página web que, por el momento, no se puede visitar.

Ghost of Tsushima | Sony

Este dominio actualmente nos lleva directamente a la página de PlayStation, por lo que tendremos que ser pacientes para poder ver las novedades. Quizás siendo una de las grandes sorpresas que poder conocer con detalle durante la presentación esperada de la compañía para el mes de julio, aunque por el momento no se ha confirmado ni fecha ni momento para esta.

Por otra parte, lo que sí os podemos indicar es que ya podéis disfrutar de la ambiciosa propuesta de Ghost of Tsushima en PlayStation 4. Todo con una propuesta en la que Japón busca su libertad tras los ataques y grandes problemas del momento. Pero para poder enfrentarse a este gran peligro, solo una persona tendrá el poder suficiente para poder resistirse y, sobre todo, hacer que la situación cambie.