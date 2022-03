'God of War' tendría su propia serie de imagen real de manos de Amazon

'God of War' es una de las franquicias de mayor éxito para PlayStation. Desde su nueva entrega aparecida en 2018, un reinicio para las aventuras de Kratos, la saga ha sido encumbrada a lo más alto gracias a su trama y personajes. Con una secuela a las puertas, los fans de 'God of War' quedarían contentos por partida doble.

Tal y como destacan desde el medio Deadline, Amazon estaría negociando nada más y nada menos que una serie de imagen real basada en 'God of War'. Si bien es cierto que la noticia no ha sido confirmada por ahora por parte de PlayStation Productions, el medio ya ha adelantado varios detalles.

Los productores de la serie 'The Expanse', Mark Fergus y Hawk Ostby, serían los principales responsables de esta prometedora y esperada adaptación de 'God of War'. Junto a ellos también se encontraría el showrunner de 'La Rueda del Tiempo', Rafe Judkins, y reciente producción de Amazon basada en las populares novelas de fantasía.

God of War Ragnarok | Sony

Como ya hemos citado, la noticia no es todavía oficial y en caso de que así ocurriera, no es descabellado pensar que tardaríamos algunos años en ver el producto final. Por ahora tendremos que conformarnos con 'God of War Ragnarok', el nuevo juego de la marca que sigue fijado para este mismo 2022 en PS5.