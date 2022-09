Google dice adiós para siempre a Stadia cerrando el servicio con devoluciones completas a sus compradores

Que Google Stadia no terminaba de despuntar era algo que todos sabíamos, pero que dentro de unos meses el servicio colgaría el cartel de "cerrado" tal vez no entraba en ninguna quiniela. Google ha anunciado por sorpresa y sin previo aviso que Stadia cerrará sus servidores a partir del próximo 18 de enero de 2023.

Presentado como el futuro del gaming, Google Stadia quería sacar el máximo rendimiento al juego vía streaming. Una propuesta que sin duda tenemos en otras plataformas como Xbox o PlayStation, pero que Google no ha sabido enfocar o con la que hacerse un hueco. No obstante, el streaming sigue siendo una barrera que no termina de cuajar entre los usuarios.

Tal y como han indicado a través de la web, y a pesar de que tenían una potente herramienta para sustentar el servicio, "éste no ha terminado de convencer a los usuarios, por lo que hemos tomado la difícil decisión de cerrar Stadia".

En la nota de prensa, Phil Harrison y vicepresidente de Stadia, ha prometido devolver el dinero de todas las unidades, así como todos aquellos juegos y contenidos descargables que hayan sido comprados a través de la tienda oficial de la plataforma.