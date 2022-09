Graba en vídeo cómo ignora la alarma por terremoto mientras termina su partida

En Twitch y fuera de la plataforma morada hemos visto auténticas rarezas, barbaridades en algunos casos. La última tiene por protagonista a un jugador de ‘Warzone’ que, ni corto ni perezoso, prefiero hacer caso omiso a la alerta sísmica de su ciudad para terminar la partida al battle royale de ‘Call of Duty’. En caso de que te lo estés preguntando, sí, el usuario hasta se grabó en vídeo para demostrarlo.

El jugador procedente de la ciudad de México no dudó ni un instante en grabar su partida a ‘Warzone’ y hacer como que nada pasaba a su alrededor; un vídeo que no ha tardado en hacerse viral y es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer en estas situaciones, más en especial si tenemos en cuenta que el terremoto ha sido de cierta importancia.

El clip extraído del directo y recogido por la cuenta de TikTok ttvlcriitical capta el momento exacto en el que el jugador está jugando y comienza a sonar la alarma sísmica. El vídeo ha cosechado ya más de medio millón de visitas y dejado más de 1700 comentarios, muchos de ellos criticando la actitud del streamer ante un momento en el que estaba poniendo en riesgo su vida.

No es la primera vez que en TikTok o Twitch, entre otras plataformas, nos hemos encontrado situaciones así de peligrosas por parte de streamers. La de este jugador mexicano es sólo una de muchas otras que se pueden mencionar. Desde usuarios que han recibido disparos de arma por la ventana e impactando directamente en el monitor a escasos centímetros de la cabeza, pasando por otros prendido fuego a su habitación por jugar con lo que no deberían.

Twitch ha sido recientemente noticia a raíz de sus últimos ajustes. Y es que la plataforma morada ha realizado diversos cambios en lo que a los streamers más grandes se refiere. Todos aquellos creadores de contenido que cobren más de 100.000 dólares pasarán a tener unos ingresos de 50/50, en lugar de 70/30 como estaba estipulado hasta la fecha. Una noticia que, si bien ha sido recibida con agrado por parte de la mayoría, ha dejado también duras críticas hacia la empresa a raíz de los nulos ajustes a los streamers más pequeños.