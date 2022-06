'GTA VI' no llegaría hasta 2026 y los fans se llevan las manos a la cabeza

Hace poco conocimos que según un insider, el primer tráiler de 'Grand Theft Auto VI' estaría a la vuelta de la esquina, o al menos antes de lo que muchos esperaban. No obstante y como ya es habitual en la industria, esto no es indicativo de que el videojuego vaya a lanzarse pocos meses después.

Hay ejemplos más que de sobra en los que hemos conocido un primer tráiler de un videojuego y el título en cuestión no ha llegado a las tiendas hasta varios años después. En un caso como el de 'Grand Theft Auto VI' podría ser todavía peor teniendo en cuenta la magnitud de los desarrollos en Rockstasr.

Se ha especulado con que 'GTA VI' llegaría en 2024 y en los casos más optimistas para 2023. No obstante y de acuerdo a varios datos extraídos del reciente informe financiero de TakeTwo, parece que la editora no tiene entre sus planes publicar el nuevo videojuego de 'Grand Theft Auto' durante los próximos años.

Grand Theft Auto V | Rockstar Games

Si echamos un vistazo al informe financiero de TakeTwo nos encontramos muchos de los títulos que llegarán durante los años fiscales comprendidos entre 2023 y 2025. Desde 'The Quarry', 'NBA 2K23' o 'Marvel's Midnight Suns' entre otros muchos. La ausencia de no encontrar 'Grand Theft Auto VI' puede ser una estrategia, sin duda, pero también invita a pensar que tardaremos unos años en verlo en nuestra consola o PC.

Son muchos jugadores los que a raíz de este informe se han preguntado por qué no se ha incluido mención similar a lo que hacen otras editoras, manteniendo el nombre en clave. No obstante y ciñéndonos al informe, parece que 'Grand Theft Auto VI' no llegaría hasta 2026. Sea como fuere, y como ya os hemos recomendado en alguna ocasión, lo mejor será esperar a noticias oficiales por parte del estudio.