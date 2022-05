A Rockstar se le escapa información de 'GTA 6' y los fans descubren algo prometedor

'Grand Theft Auto 6' ya está confirmado por parte de Rockstar. Información que conocíamos hace unos meses por parte del propio estudio, aunque sin dar más detalles al respecto. Mucho antes de la noticia los insiders y seguidores de la marca han destapado todo tipo de datos sobre el videojuego, aunque como suele suceder apuntando a rumores sin ningún tipo de prueba.

Ahora, y de acuerdo a dos trabajadores de Rockstar, los fans de la saga han descubierto una característica que podría estar presente en 'GTA 6' y sin duda daría mucho de lo que hablar. A través de la plataforma LinkedIn, Nathan Hunt y Ryan Schacter son los dos empleados de Rockstar que estarían trabajando en el videojuego.

El perfil de Nathan ha sido el que más ha llamado la atención. Tal y como reza su descripción de LinkedIn es el artista senior de Cámara Cinematográfica. Pero, ¿cuál es exactamente su función? De acuerdo a su perfil es el responsable de las cinemáticas y el flujo en el diseño narrativo para la inmersión y transición de cinemáticas fluidas en el juego", dicho de otro modo, hacer una transición fluida entre las cinemáticas y el gameplay.

GTA V | Rockstar Games

Por otro lado, su compañero Ryan Schacter es Animador Senior y por ende de crear animaciones para el apartado jugable pero también añadir viñetas de animación a través de la historia. Ambos perfiles han sido los que más han dado para debate entre la comunidad de 'GTA'.

Los fans de la saga han descubierto la que podría ser la implementación del denominado sistema Motion Matching, según señalan desde Reddit. Este sistema, visto en juegos como 'The Last Of Us: Parte 2' permitiría hacer unas transiciones mucho más fluidas. A partir de aquí se ha deducido que además de afectar a las cinemáticas de 'GTA 6' también podríamos estar hablando de una historia que vuelva a apostar por varios personajes como ya ocurriera en 'GTA 5'. Por el momento son simples conjeturas de los usuarios de Reddit y no contamos con la confirmación oficial de Rockstar. Va a tocar seguir esperando hasta el primer y esperado tráiler para poder, ahora sí, profundizar en detalles más concretos.