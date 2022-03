'Guardianes de la Galaxia' encabeza un mes cargado de grandes juegos en Game Pass

Game Pass no falta a su cita mensual de juegos. El servicio de Microsoft sumará un importante número de títulos en apenas unos días. Un mes que estará protagonizado por uno de los títulos más destacados del pasado año, 'Marvels Guardians of the Galaxy'.

El título de Square Enix se suma al catálogo de Game Pass para plataformas Xbox así como PC a partir del próximo 10 de marzo. La aventura nos llevará a meternos en este peculiar escuadrón bajo un marco de acción y en el que el humor y los guiños y películas de la franquicia no faltarán.

También para consolas y PC llegará la tercera y última parte de 'Final Fantasy XIII', 'Lightning Returns'; pudiendo ahora completar ahora la saga gracias a Game Pass. Igualmente destacable es Far: Changing Tides, un título ideal para todos aquellos amantes al género de los puzzles.

Juegos de Game Pass para marzo

Far: Changing Tides (Nube, Consolas y PC) – Disponible

Microsoft Flight Simulator (Nube) – Disponible

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Consolas y PC) – 3 de marzo

Kentucky Route Zero (Nube, Consolas y PC) – 10 de marzo

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10 de marzo

Marvel's Guardians of the Galaxy (Nube, Consolas y PC) – 10 de marzo

Young Souls (Nube, Consolas y PC) – 10 de marzo

Game Pass se ha convertido en una verdadera revolución dentro de la industria. Con el servicio podremos tener acceso a centenares de títulos tanto exclusivos de Microsoft como de otras compañías como Electronic Arts. Con la adquisición de Blizzard, Activision y Bethesda, no cabe duda de que Game Pass vivirá un importante aumento de títulos que sumar a su catálogo desde el día uno de lanzamiento.