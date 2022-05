Un hacker se queja en Twitter de los errores de un juego y su desarrollador lo humilla en público

A la hora de disfrutar de los videojuegos, cada jugador quiere vivir una experiencia única. De hecho, son muchos los jugadores que garantizan que, ya sea en el online o en solitario, quieren sentir que tiene la opción a jugar libremente. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto es imposible y se debe todo a la presencia de los hackers, esos jugadores que optan por hacer trampas para, simplemente, sacar ventaja en todo momento.

Encontrar a los hackers se ha convertido en una tarea de lo más necesaria para los desarrolladores. Después de todo, quieren impedir que estos hagan de las suyas para poder mantener la buena experiencia de los jugadores. Para ello, toman peculiares medidas que, en ocasiones, no cuentan para que, de este modo, los hackers se vean sorprendidos por un error desconocido.

El hacker se desenmascaró solo

Este fue uno de los recientes casos que ha conseguido que la comunidad de jugadores aplauda a Ross Symons, CEO del estudio Big Ant Studios. Este estaba hablando en Twitter sobre las medidas que la compañía decidió adoptar para sus juegos en secreto con intención de parar a los piratas informáticos. Debes saber que estas medidas, tal y como ha demostrado, son mucho más creativas de lo esperado, sin limitarse únicamente a impedir el acceso al juego.

El desarrollador optó por compartir algunas experiencias con hackers. Una de las más curiosas se presenta con ‘Cricket 22’, el último lanzamiento del estudio.Aquí la compañía decidió activar un inesperado filtro para proteger de los hackers que, para desconocimiento de muchos, consiste en hacer que toda la pantalla parpadee en blanco entre partidos. Un error que se produjo con un hacker que no dudó en preguntar en los foros del juego para ver cómo podía solucionar el error.

La respuesta del desarrollador fue contundente y es que no dudó en sacar captura al mensaje y responder en sus redes sociales siendo bastante claro. “Compra el juego y todos tus errores de pantalla en blanco desaparecerán mágicamente”. Una respuesta que ha provocado los aplausos de toda la comunidad de jugadores, sobre todo por el hecho de que hayan descubierto de la manera más inocente al hacker.

Una serie de errores que el estudio pretende mantener

Si bien este error ha resultado curioso para toda la comunidad, el estudio tiene claro que no quiere que sea el único presente. Después de todo, la compañía ha confirmado que ya tiene otros grandes planes en mente. Por ejemplo, afirma que quiere que, a pesar de que el jugador tenga el golpe preparado, este sea disparado de formas completamente aleatorias. Una serie de errores que no puedan ser solucionados ni desbloqueados si no se compra el juego.

Pero, ¿cómo logran hacer que estos errores? Hay una peculiaridad que ha llevado a muchos a aplaudir el gran talento del estudio. Afirman que tienen un panel de control donde, por capricho, deciden cuál es el próximo error que debe suceder a los piratas. De este modo, van consiguiendo transformar poco a poco las ventas. Y es que no han dudado en indicar que, desde que implementan estos errores, son muchos los que se aferran a la compra, sobre todo al saber que, simplemente por adquirir la obra, pueden mantener todo su progreso.