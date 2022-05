Ibai sobre la renovación de Mbappé con el PSG: "No es tan del Madrid como decía"

No se habla de otra cosa: Mbappé, Real Madrid y PSG. Las redes sociales están ardiendo a raíz de la renovación del jugador francés con el equipo parisino hasta 2025. En el día de ayer saltaba la noticia de que finalmente Mbappé se quedaría en el PSG, una información que puso patas arriba a los medios españoles pero también a diversos creadores de contenido que siguen la actualidad deportiva, entre ellos Ibai Llanos.

El streamer no ha querido dejar pasar la ocasión de hablar del caso Mbappé y la conclusión de una historia que lleva fraguándose desde hace meses. Ibai no se ha cortado un pelo a la hora de hablar de la decisión del francés. "Mbappé va a querer quedar delante de su gente como que se ha quedado en el PSG por amor y no por dinero. Cosa que es mentira"; destacaba.

Una decisión de última hora

"Oye, te has quedado en el PSG por dinero u otros intereses, es totalmente respetable. Cada uno en la vida toma el camino que quiere; pero no vendamos ahora la película de me quedo en el PSG por amor"; decía un sincero Ibai frente a su público en el streaming. "Es el futuro de un futbolista, ¿qué le vamos a hacer? Ha decidido quedarse en el PSG y nos está haciendo ver a muchos madridistas que mejor que no venga. No es tan del Madrid como decía, tenía muchas dudas y tiene un entorno encima un poco complicado"; sentenciaba.

"Mbappé no ha venido al Real Madrid porque Mbappé no ha querido. Ya está". Ibai señaló especialmente al jugador francés como principal responsable de que el fichaje por el Real Madrid no se hiciera efectivo. El streamer recordó que en años anteriores las culpas cargaban sobre el jeque o la directiva del PSG.

Por otra parte, Ibai tiene dudas sobre cuáles han sido los motivos reales de Mbappé para renovar por el PSG. "Yo no creo que haya sido sólo el dinero. Lo del dinero ya se sabía, el PSG iba a pagar más que el Madrid. ¿Qué más ha habido que antes no estuviese en la operación para que Mbappé estos días cambie de opinión? Lo ha decidido estos últimos días, igual ayer. Si le preguntas hace una semana te dice que se iba al Madrid"; reflexionaba Ibai.