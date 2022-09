James Cameron y director de 'Avatar' se deshace en elogios hacia el nuevo juego de la saga

'Avatar: Frontiers of Pandora' es el nuevo y esperado juego de la saga. Desarrollado por Ubisoft para consolas de nueva generación y PC, la aventura ha despertado un gran interés entre los fans, y no tan seguidores, de la marca gracias a su imponente apartado visual y propuesta.

¿Estaremos ante el juego definitivo de 'Avatar'? Sobre el papel todo apunta a un rotundo sí. Hasta el propio James Cameron y director de la franquicia se ha deshecho en elogios hacia el proyecto de Ubisoft.

En declaraciones para IGN, Cameron ha asegurado mostrarse entusiasmado con 'Frontiers of Pandora'. Además, el directo ha confirmado que en ningún momento ha tenido que decir a Ubisoft qué hacer. "Conocen su mundo, su negocio y su mercado. Vigilamos que no hagan nada que no sea canónico en cuanto a la cultura Na'vi y lo que hace la RDA en Pandora y todo ese tipo de cosas"; añadía en la entrevista.

"Estamos entusiasmados con lo que está haciendo Ubisoft"; añadía James Cameron. ¿Cuándo podemos disfrutar de 'Avatar: Frontiers of Pandora'? El videojuego tiene previsto su estreno para 2023 en Xbox Series X, PlayStation 5 y PC, siendo uno de los primeros juegos que exprima al máximo las capacidades de las nuevas consolas y tarjetas gráficas.