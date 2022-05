El jefe de PlayStation desata los rumores sobre 'The Last of Us 3' con un vídeo en Twitter

¿Es viable desarrollar 'The Last of Us 3'? Naughty Dog fue muy clara al respecto tras la conclusión de la segunda parte de la franquicia: siempre y cuando estuviera justificada, sí. Y aunque tienen ideas para ello, el estudio no se ha pronunciado al respecto de forma oficial sobre su nuevo proyecto.

Ahora, Hermen Hulst ha desatado los rumores sobre la posible tercera parte de 'The Last of Us' ha raíz de un escueto vídeo en su cuenta oficial de Twitter. "Contento de volver a la oficina", decía en su perfil de la red social, acompañado de un vídeo que ha destapado la teoría sobre el posible nuevo juego de la marca.

En el vídeo, de apenas unos cinco segundos, podemos ver una puerta decorada con la portada de 'Ghost of Tsushima'. Al abrirse vemos un mural de 'The Last of Us'. Nada fuera de lo normal hasta aquí, pero cientos de usuarios han observado que al abrirse la puerta, ésta se detiene sobre un 3 ubicado en la propia puerta indicando la planta y con el panel de The Last of Us al fondo.

Sea como fuere, el estudio no ha desvelado todavía cuáles son sus nuevos proyectos. Y es que Naughty Dog está metida en faena con hasta tres nuevos videojuegos. Uno de ellos se rumorea que podría ser el remake de 'The Last of Us', pero en lo que a los siguientes respecta poco o nada sabemos.