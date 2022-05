Descubren la verdad sobre el final de 'The Last of Us 2' y si el destino de los personajes podría haber sido distinto

No hace falta ser un fan de los videojuegos para saber que existen algunas franquicias que han conseguido marcar la diferencia dentro del sector. La mayoría de ellas se tratan de franquicias muy antiguas y que han marcado historia con el paso de los años, sin embargo este no es un requisito para conseguir este mérito. Un claro ejemplo de ello es lo que ha conseguido Naughty Dog con sus videojuegos ‘The Last of Us’ y ‘The Last of Us 2’, algo que ha logrado gracias a su impactante trama.

Si bien la historia de Ellie ha conseguido cautivar a jugadores de todo el mundo, muchos de ellos han pensado alguna vez en cómo sería la trama de esta franquicia si su final hubiera sido otro. Esto mismo es lo que ha intentado el usuario Speclizer, el cual ha utilizado mods para intentar asesinar a personajes clave del juego.

Los que ya hayan disfrutado de ‘The Last of Us 2’ saben que Ellie se tiene que enfrentar a Abby en el juego. Este usuario intentó acabar con la vida de este personaje en el juego, sin embargo no tuvo éxito. Sin importar el arma que utilizaba para acabar con Abby, el personaje se volvía a poner en pie, lo que nos indica que los desarrolladores dejaron todo preparado para que no se pudiera alterar la historia del juego.

En el vídeo publicado por este usuario también podemos ver cómo intenta acabar con otros personajes clave de la historia de ‘The Last of Us 2’ sin éxito. Por un lado ataca a los NPC que rodean a Joel, mientras que por el otro intenta cambiar el capítulo en el que la protagonista está siendo inmovilizada por el hermano de Joel.

Teniendo en cuenta los intentos de este usuario, podemos asegurar que Naughty Dog dejó todo preparado para que la trama del juego siguiera su curso correctamente. Los juegos de ‘The Last of Us’ y sus posibles secuelas no serían lo mismo si se altera su historia por lo que el estudio trabajó duro para que no hubiera ninguna alteración.

El éxito de The Last of Us

Naughty Dog arriesgó mucho al trabajar en un proyecto tan ambicioso como el primer juego de ‘The Last of Us’. Si bien pocos confiaban que lo conseguiría, el juego se convirtió en un éxito marcando con ello el inicio de una de las sagas de videojuegos más queridas. Su popularidad se ha extendido tanto que en la actualidad se está desarrollando una serie live-action con su historia. Tampoco hay que olvidar tampoco los numerosos premios que Naughty Dog consiguió con ‘The Last of Us 2’ entre los cuales destaca el título de Mejor Juego del Año en The Game Awards 2020.