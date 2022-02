Los juegos exclusivos de 3DS que debes probar antes del cierre total de la tienda

Este 2022 viene cargado de sorpresas y, lamentablemente, no todas son buenas. Nintendo confirmaba durante este mes de febrero que la tienda de 3DS y Wii U cerrará finalmente sus puertas, dejando atrás algunos de los exclusivos que lo cambiaron todo en el mundo de los videojuegos. Con intención de que no os perdáis estas grandes experiencias, recopilamos para vosotros esos cinco juegos que se merecen una nueva vuelta en la portátil de Nintendo.

‘Pokémon Sol y Luna’ trajo consigo a la séptima generación con una propuesta que, en su día, lograba revolucionar por completo la licencia. En esta nos encontramos con la región de Alola, lugar de ambiente tropical y que invita a disfrutar de todo tipo de novedades jugables. Características que, en su día, lo convirtieron en uno de los mejores juegos de 3DS.

‘The Legend of Zelda A Link Between Worlds’ se trata de una propuesta que homenajea a los orígenes 2D de los Zelda. El juego nos invita a pensar en todo tipo de estrategias mientras nuestro héroe se mueve entre el mundo de las praderas verdes y su capacidad de fundirse con las paredes.

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | Nintendo

La saga de lucha de Nintendo, ‘Super Smash Bros.’, tuvo su estreno en Nintendo 3DS con una de las entregas más completas. Gran variedad de personajes, escenarios inspirados en las licencias más exitosas y, como gran sorpresa, un modo campaña exclusivo. Una experiencia obligada para los fans de las sagas de peleas.

Cuando ‘Animal Crossing New Leaf’ entra en escena, los jugadores encuentran la oportunidad de volver a la ciudad para ejercer su papel de alcalde. Personalización de personaje y entorno, mejora de la calidad de vida de los vecinos y, por supuesto, largas horas de diversión repartidas en tareas de todos los tipos.

Con buenas dosis de acción y aventura, ‘Luigi’s Mansion 2’ nos trae un juego imaginativo y diferente al resto de aventuras del hermano de Mario. Tomando el papel de cazafantasmas, Luigi tendrá que superar todos sus miedos mientras nos anima a disfrutar de grandes dosis de humor y muchos secretos escondidos.