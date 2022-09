Hay ocasiones en las que sentimos cierto placer con pequeños detalles. Una caja de lápices de colores perfectamente ordenados, platos situados por tamaños o, simplemente, objetos que parecen encajar casi sin proponérselo. Si eres de esas personas que disfrutan viendo el orden y sienten un gran placer cuando todo queda impoluto, entonces ‘A little to the left’ es el juego perfecto para ti.

La intención de este juego es meternos dentro de una casa que presentará cada una de sus habitaciones con una serie de puzles. Cada uno de estos nos mostrarán una serie de objetos que están totalmente desordenados y tocará poner cada cosa en su sitio o en un orden concreto que nos marca el puzle en cuestión.

A little to the Left | Max Inferno

Lo importante de este juego es que buscará animar a todos los jugadores a dejar la pantalla limpia y ordenada, teniendo todo tipo de opciones para poder resolver los puzles. Cada jugador podrá resolver el puzle como prefiera, siguiendo un orden determinado o, simplemente, buscando el equilibrio en los objetos. Las opciones son múltiples y el resultado es tan simple como buscar el orden.

Claro que no todo puede ser tan sencillo. Para poner obstáculos en nuestro camino, nos encontramos con el gato de la casa. Este buscará desordenar todo lo que hayamos hecho, intentará simplemente quitar de nuestro camino ese perfecto orden para volver a empezar porque, realmente, no resulta de su agrado. Así que piensa bien tus movimientos y no dudes en disfrutar de la curiosa experiencia de ‘A little to the Left’, el juego perfecto para los amantes del orden.