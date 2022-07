El as bajo la manga de Microsoft: "Tenemos muchos juegos en desarrollo para Xbox que no se han anunciado"

Son muchos los juegos que están previstos para Xbox en 2023. 'Forza Motorsport' o 'Starfield' son sólo algunos de ellos, entre otros que ya están en desarrollo como 'Elder Scrolls VI', 'Fable' o 'Avowed'.

No obstante, y a pesar de que muchos de estos juegos ya nos hayan dejado detalles e información, mientras que otros no; desde Microsoft tienen un as bajo la manga: nuevos juegos en desarrollo que, por ahora, no han sido anunciados.

Así lo ha explicado Aaron Greenberg, responsable del departamento de Marketing en Xbox Games. A través de su cuenta de Twitter y en respuesta a una imagen que muestra los exclusivos que han llegado a la marca durante estos años, y los que están por hacerlo en meses venideros, el ejecutivo soltaba la "bomba".

"Es impresionante ver la lista de juegos, especialmente sabiendo que hay mucho más en desarrollo que no está aquí"; escribía Aaron en la red social. Es de suponer por tanto que Microsoft se guarda grandes sorpresas para los usuarios de Xbox de cara a los próximos meses y años.