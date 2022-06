El máximo responsable de 'Fornite' avisa: "La criptomoneda Fornite Token es una estafa"

Las criptomonedas siguen dando mucho de qué hablar. Es un mercado que tiene dividido por completo a la comunidad entre los que han conseguido hacerse de oro, pero también quien se ha llegado a arruinar. Sea como fuere, podemos encontrar todo tipo de criptomonedas dentro de este mercado.

Precisamente por este detalle, su diversidad, es muy común también descubrir que varias de las criptomonedas pueden convertirse en una auténticas estafa para el usuario que decide invertir en ellas. Este ha sido el caso de una de las más recientes que ha llamado la atención de los jugadores, Fortnite Token.

Al menos así lo asegura nada más y nada menos que el CEO de Epic Games y por ende la compañía responsable del battle royale. Tim Sweeney no se ha cortado un pelo en catalogar a Fortnite Token como una auténtica estafa, alertando además a sus responsables de que están realizando todas las medidas adecuadas para tomar acciones legales.

Los creadores de Fortnite Token, por su parte, han querido dejar claro que esta criptomoneda ha sido creada por y para los fans de 'Fortnite'; señalando además que al contrario que otras variantes dentro de este mercado, Fortnite Token no tiene ningún dueño en concreto ni una compañía detrás.

Precisamente y en relación a estás palabras sacadas de la cuenta oficial de Fortnite Token en Twitter, el propio Tim respondía de forma más que tajante: "Así no funcionan las marcas registradas y el copyright. No puedes usar el nombre y las imágenes de Fortnite sin más y sin permiso para comercializar un producto no relacionado". Independientemente de que pueda ser una estafa, o no, no cabe duda de que el mercado de las criptomonedas requiere de un estudio previo y conocer al dedillo dónde estamos invirtiendo el dinero.