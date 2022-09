EA Motive anuncia un nuevo videojuego protagonizado por Iron Man y en colaboración con Marvel

Los rumores estaban ahí, con una mención directa a que EA Motive, estudio encargado de obras como ‘Star Wars Squadrons’ o ‘Dead Space Remake’, estaban trabajando en un título protagonizado por Tony Stark. Y por suerte la confirmación no ha tardado en llegar, sino que Electronic Arts ha sido la encargada de confirmar que actualmente EA Motive ya está trabajando en el proyecto, el cual por el momento se encuentra en las primeras fases de desarrollo.

Por ahora no se han compartido muchos detalles, aún cuando sí se ha indicado que será un juego para un solo jugador y protagonizado por Tony Stark. La obra será al estilo ‘Spider-Man’, con su acción en tercera persona y con una importante base de acción y aventura que harán que nos pongamos en el papel de Iron Man, el mítico personaje de Marvel que resulta tan inolvidable para todos los fans.

Otra cosa que se ha indicado es que será una historia completamente original y una versión propia del estudio de Iron Man. Por ello, no será el que conocimos en las películas ni tampoco el de los videojuegos como ‘Marvel’s Avengers’. Por ello, afirman que con el guión esperan ser capaces de mostrar la complejidad del personaje, así como elementos que lo hacen único como es su carisma y el gran genio creativo que es Tony Stark.

Por el momento la obra no tiene nombre, aunque sí se ha confirmado que hay grandes trabajadores en el proyecto. Sabemos que está Olivier Proulx como director, quien antes fue conocido por ser el productor en la campaña en ‘Marvel’s Avengers’ y ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’. Así como tampoco podemos perder de vista a otros veteranos del desarrollo como es el caso de Ian Frazier o JF Poirier. Por ello, merece la pena indicar que esta obra requiere de nuestra atención.