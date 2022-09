La muerte de la Reina Isabel II y el nuevo juego de Zelda tienen una coincidencia de lo más peculiar

Nintendo presentó ayer un nuevo tráiler de la secuela de ‘Breath of the Wild’. El que es el juego más esperado de Nintendo Switch nos dejó algo más de gameplay ¡y por fin desveló su ansiada fecha de lanzamiento! Además y aprovechando la ocasión, la GranN también daba a conocer el que sería el nombre oficial del videojuego, conocido hasta el día de ayer como ‘Breath of the Wild 2’.

Es aquí cuando comienza una de las curiosidades más rocambolescas que se recuerdan en los videojuegos en los últimos años. Os cuento. El nuevo juego de la franquicia tiene por nombre ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. Traducido a nuestro idioma sería ‘Las Lágrimas del Reino’. Como ya estaréis imaginando y si es que no habéis estado metidos en una cueva en los últimos días, la relación con la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra es más que peculiar.

Y es que a través de Twitter muchos usuarios no han tardado en percatarse que el evento previsto para Nintendo la pasada semana se postergó a la actual por un motivo más que evidente. El fallecimiento de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre provocó casi con total seguridad que Nintendo pospusiera la celebración de Nintendo Direct. Más aún si iba a cobrar especial protagonismo el nuevo ‘The Legend of Zelda’ y éste llevaría por nombre ‘Tears of the Kingdom’.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Nintendo

Un detalle de lo más curioso que une de forma no muy agradable a la que fuera Reina de Inglaterra durante más de 70 años y una de las sagas de videojuegos más laureadas de la historia. ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ aterrizará en Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. Sabiendo que ‘Breath of the Wild’ ya está considerado como uno de los videojuegos más influyentes de la industria, el listón está lo suficientemente alto como para que Nintendo tenga que competir contra sí misma.