Nathy Peluso lanza 'Emergencía', la canción inspirada 'Horizon Forbidden West'

Michelle Jenner ha prestado su voz, una vez más, a Aloy; protagonista de 'Horizon Forbidden West'. Nathy Peluso y una de las artistas más sonadas del momento también ha querido poner su granito de arena para el que ya es uno de los videojuegos más esperados de 2022.

Con motivo del lanzamiento de 'Horizon Forbidden West' hoy 18 de febrero, Nathy Peluso ha publicado su nuevo tema. 'Emergencia' es una canción inspirada en el videojuego de Guerrilla Games que, tras unas horas disponible en diferentes plataformas de música, se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales.

Desde el pasado mes de enero, la artista argentina despertaba el hype entre sus seguidores al publicar un escueto pero directo tweet en el que aseguraba no creerse la canción que acababa de componer. Días después, Nathy Peluso decía en su cuenta de Twitter estar "harta de no dormir, así que espero que les guste la razón por la que no duermo, que ojalá fuera sexo pero en realidad son canciones (que es mejor) porque un polvo no dura toda la vida, pero la música sí".

Con el tema ya disponible, los seguidores de Nathy Peluso han quedado muy sorprendidos con un tema que, en su videoclip oficial comparte varias imágenes del videojuego de Guerrilla Games. 'Horizon Forbidden West' llega hoy a PS5 y PS4 siendo uno de los más esperados del año para los poseedores de la consola de Sony.

Secuela directa de 'Horizon Zero Dawn', volveremos a interpretar a Aloy quien decide poner rumbo al Oeste Prohibido. Las enormes máquinas, frondosos bosques y ciudades hundidas o arrasadas por la naturaleza volverán a ser las grandes protagonistas en la que se presenta como una de las mejores aventuras de PlayStation hasta la fecha.