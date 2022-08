Naughty Dog explica por qué 'The Last of Us Parte 1' es un remake y no un remaster

Estamos a escasos días del lanzamiento de 'The Last of Us Parte 1'. La visión definitiva de Naughty Dog para la que está considerada una obra maestra de la industria. Desde su anuncio el título ha despertado una gran polémica en torno a si hablamos de remake o bien un remaster.

Neil Druckman ya dijo que se trataba de un remake completo del juego original publicado en PlayStation 3, además de que esta nueva versión uniría a nivel estético los personajes con la segunda entrega de la saga.

Aprovechando el inminente lanzamiento de 'The Last of Us Parte 1', Naughty Dog ha hablado largo y tendido sobre por qué el videojuego es un remake y un remaster. Tal y como señalan en el blog de PlayStation, el videojuego es un remake ya que se ha rediseñado todo por completo pasando por campos como la dirección artística, la iluminación, como por supuesto el motor gráfico.

The Last of Us | Naughty Dog

Todos estos avances en multitud de elementos del videojuego han dado lugar a una aventura que se siente en esencia como la original de PS3 y PS4 (publicada en forma de remasterización); pero que gracias a lo aprendido en la última década en el estudio y los avances realizados en tecnología ha permitido también crear una aventura mucho más inmersiva. 'The Last of Us Parte 1' estará disponible el próximo 2 de septiembre.