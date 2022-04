Noob, PvP... ¿Cuántos de estos términos gaming conoces realmente?

El mundo de los videojuegos no solo tiene propuestas relacionadas con los géneros y subgéneros de los propios juegos. Una forma de ir repartiendo estos en las distintas categorías para disfrutar de experiencias únicas. A la hora de echar un vistazo a las experiencias jugables, también debemos fijarnos en la terminología adoptada por los jugadores para expresar ciertas experiencias.

Estas palabras suelen compartirse mediante el chat, aunque son muchas las ocasiones en las que, al echar un vistazo a los directos de los streamers, podemos escuchar esta terminología. Palabras como “lol” o incluso la simple letra “F” se emplean diariamente para no solo referirse a sucesos de los videojuegos, sino también a vivencias de la vida cotidiana. Sin embargo, ¿llegas a comprender exactamente qué significan?

Chica jugando | Envato

¿Conoces el significado de estas palabras del mundo gaming?

Cada poco tiempo suelen aparecer nuevas palabras que se adaptan de memes o incluso palabras aleatorias que surgen durante una partida. Por ello hay ocasiones en las que parece imposible llegar a saber qué significan exactamente todas esas palabras. O que quizás sientas que por un par de aciertos ya tienes un conocimiento espléndido de todo este vocabulario.

Queremos ponerte a prueba y, para ello, vamos a compartir contigo un test en el que tendrás que poner a prueba si realmente tienes tanto conocimiento como crees. Porque, cuando hay ciertos términos ingleses que se cuelan en nuestro camino, a veces parece imposible saber realmente lo que va a pasar. Y es importante dominar estos términos ya que, después de todo, si juegas online, serán muchas las ocasiones en las que estas palabras se crucen en tu camino.

Por ello, no temas ponerte a prueba y mucho menos sientas vergüenza si no conoces algunos de estos términos. Después de todo, nunca nos iremos a dormir sin aprender algo completamente nuevo. Y ya sea del mundo o de la cultura del mundo gamer, siempre es interesante abrir las puertas a nuevos aprendizajes. Por ello, ponte a prueba y no dudes en compartir tus resultados.