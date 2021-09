Un apellido que incumple términos: PlayStation impide registrarse a un usuario y su caso se vuelve viral

Cuando vamos a crearnos una cuenta en cualquier portal, red social o incluso perfil de juego, tenemos que cumplir ciertos términos. Las compañías siempre buscan formas de asegurar la seguridad de sus usuarios, incluyendo al que se registra y, por ello, hay que pasar ciertos filtros de seguridad. Como, por ejemplo, no emplear palabras mal sonantes para evitar que las palabrotas sean un mote de juego apropiado.

Si bien esto suele venir relacionado con estos jugadores que quieren jugar con las palabras para dar ese toque gracioso a su perfil, hay ocasiones en las que esto trae malas consecuencias para aquellos jugadores que son sinceros. De hecho, uno de los casos más recientes y que ha provocado carcajadas en las redes sociales es la del jugador que, debido a su apellido, parece no cumplir con los términos de servicio marcados por PlayStation Network. Pero, ¿cuál es su apellido?

“MacManus”, este es el apellido curioso de este usuario de Reddit que ha tratado de registrarse en PS Network y no ha tenido opción. De hecho, según le indica la propia compañía, esto se debe a que su apellido no cumple con los términos, a pesar de que parece ser totalmente legal. Pero, ¿cuál es el motivo? Si bien parece que no habría ningún tipo de razón, hay una peculiaridad que los usuarios de Reddit no han pasado por alto.

Si bien el apellido es completamente legal, el sistema de PlayStation parece detectar que el usuario trata de introducir la palabra “anus” dentro del apellido. Por supuesto, un pequeño error que ha provocado las risas en el foro, donde no han podido evitar incluir rimas e incluso pruebas de palabras malsonantes, llegando incluso a bromear con el hecho de que el jugador podría probar nuevas combinaciones.

Sobre el hecho de que no se permita este tipo de apellidos no es la primera vez que sucede, por lo que Sony tendrá que buscar nuevas formas de solventar este problema o, incluso, conseguir que los desarrolladores tengan a mano una solución para estos problemas. Mientras tanto, parece que seguiremos siendo testigos de los problemas que los jugadores puedan tener a la hora de registrarse.