¿PS Now gratis al renovar tu PS Plus? Ya le ha pasado a algunos jugadores

Desde comienzos de años desde varios insiders de la industria se viene afirmando que Sony tiene planeado combinar sus servicios de suscripción PS Plus (suscripción para jugar online, con juegos gratis cada mes) y PS Now (suscripción de juegos de PS4, PS3 y PS3).

Parece que el plan de PlayStation para competir con Xbox Game Pass sería renovar sus servicios y darles un nuevo aire; lo que se viene llamando Project Spartacus. Esta nueva suscripción fusionaría los anteriores servicios; algo así como una “suscripción total”. Pero, de hacerse realidad ¿cuándo llegará a los jugadores? Lo cierto es que Sony ya estaría haciendo algunas pruebas.

PS Now | Sony

¿Los dos servicios de PlayStation por el precio de uno?

Síntoma de que Sony se está moviendo podría ser el caso de algunos jugadores, que han reportado a través del foro NeoGAF que han recibido una suscripción gratis del servicio de juego en streaming PlayStation Now al renovar su suscripción de PS Plus. Otros jugadores suscritos a ambos servicios afirman que ahora les parece englobado bajo PS Plus. Todo esto es una sorpresa, teniendo en cuenta que son dos servicios totalmente separados, y por lo tanto, hay que pagarlos aparte.

No hay que echar las campanas al vuelo, pues puede tratarse simplemente de un bug de PlayStation Store, sin embargo, tampoco es descartable que Sony hubiera tenido un desliz antes del lanzamiento del nuevo servicio. De fusionarse ambos servicios con Project Spartacus, habría que ver si Sony decide incrementar el precio de la suscripción base de PlayStation Plus o de dejarlo como está para poder competir a la baja con Xbox Game Pass.