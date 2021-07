PlayStation Now: Cómo instalar el servicio de PlayStation para jugar a su catálogo en el ordenador

El mundo de los videojuegos no deja de crecer. De hecho, cada vez son más los proyectos que surgen, cada vez más las ideas que los desarrolladores y compañías tienen para sorprender a los jugadores. Y entre todas estas ideas, no solo se encuentran nuevos mundos, sino también propuestas relacionadas con los servicios de suscripción y la intención de hacer crecer cada vez más los proyectos.

Microsoft tiene su Xbox Game Pass para fascinar con su catálogo y PlayStation cuenta con el espectacular PS Now. Lo más interesante del tan destacado PlayStation Now es precisamente saber que los juegos en la nube pueden garantizarnos disfrutar de un gran catálogo de propuestas tanto en PlayStation 4 y PlayStation 5 como en PC. ¿Alguna vez lo has intentado? Te explicamos lo que tienes que hacer.

Primeros pasos: Instalar PS Now en PC

En primer lugar, antes de proceder incluso a la instalación, será importante que tengas una cuenta de PlayStation Network creada. Es mucho mejor si la creas antes de iniciar el proceso ya que así te evitas todo tipo de vueltas. En caso de que ya tengas una cuenta que ya usas en consola, entonces podrás usar esta también en PC. De hecho así es mucho mejor ya que podrás conseguir que el progreso de tus juegos se guarde también en la nube.

Ahora es el momento de descargar la aplicación desde la web oficial. Simplemente tendrás que hacer clic en “Descarga la aplicación para PC” y automáticamente se descargará. Ahora simplemente tendrás que iniciarlo y seguir los pasos que marca la propia instalación, haciendo los cambios que creas necesarios.

PS Now | Sony

PlayStation Now en PC también con mando

Ahora con la aplicación ya activa, debes tener en cuenta que hay un amplio catálogo al que jugar, pero tan importante como este es precisamente el mando a utilizar. Para ello, a pesar de que teclado y ratón puede sonar interesante, lo apropiado es que tengas a mano un DualShock 4. Después de todo, el mando de la propia Sony es el mejor para disfrutar de estos títulos.

Eso sí, no es el único mando compatible, aunque la compañía no quiere entrar mucho en detalle al respecto. De este modo se queda un poco el misterio y, por supuesto, que sean los propios jugadores los que disfruten de los títulos de la forma más cómoda posible.

Aprovecha la prueba gratuita o busca la opción de suscripción más interesante para ti

Uno de los aspectos que más interesan de este servicio es que puedes sacarle el máximo provecho al catálogo. ¿Cómo? A base de probar la suscripción de forma gratuita. De este modo podrás no solo echar un vistazo a su largo catálogo, sino también garantizar que te convence el servicio antes de suscribirte.

Eso sí, tienes una prueba gratuita de 7 días a la que poder acceder tanto en consola como en PC. No importa si ya lo usas en una plataforma, podrás usarla en otra también. Y lo mejor es que, a su vez, también tendrás acceso a distintas suscripciones de 1 mes, 3 meses o 1 año.