Ofertas de primavera en PS Store: Nuevos descuentos en juegos de PS4 y PS5

Si algo tenemos claro es que en PS Store siempre vamos a encontrar nuevas propuestas para seguir aumentando nuestra colección de juegos. Todo con la firme intención de que los jugadores puedan disfrutar de nuevas experiencias así como descubrir nuevos juegos. Por ello, si tienes intención de seguir aumentando tu biblioteca de juegos, tenemos la solución para ti.

Han llegado las ofertas de primavera a PS Store. No solo eso, sino que lo ha hecho con un aumento en las ofertas. Esta vez en la oferta entran juegos como ‘Cyberpunk 2077’, ‘The Last of Us Parte 2’ e incluso ‘Kena: Bridge of Spirits’. Títulos muy destacados que ofrecen a los jugadores experiencias completamente únicas y fascinantes con las que disfrutar de la mejor jugabilidad.

Kena: Bridge of Spirits | Ember Lab

Recuerda que estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que si alguno de los juegos te interesa, simplemente tendrás que acceder a la tienda para poder hacerte con la obra. Por supuesto, aunque te animamos a echar un vistazo a la tienda de PS Store para ver los descuentos al completo, te mostramos a continuación los juegos más destacados con el precio al que están disponibles.

Descuentos más destacados de PS Store