¿Olfatear la Steam Deck? La extraña tendencia que ha comenzado entre los compradores de la consola

Este 2022 ha contado con todo tipo de lanzamientos importantes, siendo uno de los más destacados el de Steam Deck. La consola de Valve ha demostrado que los juegos de PC no tienen que limitarse únicamente a esa máquina, sino que puede llegar a tener ese toque portátil. Sin embargo, su portabilidad así como propuestas jugables no es lo que más llama la atención de sus jugadores actualmente, sino que hay una nueva rareza que ha empezado a moverse entre sus compradores.

¿Alguna vez has tenido la necesidad de olisquear un nuevo producto que has adquirido? Un libro, un ramo de rosas o, incluso, ese café del que recientemente has abierto el paquete. Es posible que se convierta en un gesto que realices de forma casi automática, sin ser realmente consciente de este gesto. Sin embargo, ¿lo has hecho alguna vez con tu consola? Sea cual sea tu respuesta, debes saber que esta es la nueva manía que los compradores de Steam Deck comparten.

No pienses que se trata de un gesto a realizar simplemente al adquirir el producto, sino que todo tiene un punto de partida y se debe a su sistema de ventilación. La historia comenzó con un post de Reddit de un reciente comprador que, preocupado, acudió al foro en un intento de saber que si ese extraño aroma que notaba en su consola era normal. A partir de ahí, la historia comenzó a adquirir un tono cada vez más curioso.

En respuesta a esta pregunta, muchos usuarios señalaron que “huele bien, disfrútalo” o “es el equivalente a abrir un paquete de cartas nuevo”. Al parecer, muchos han comenzado a disfrutar de este particular aroma que, tras semanas de uso, afirman que acaba por desaparecer. Sin embargo, es un aroma que no solo disfrutan los humanos, sino que también los animales parecen haber encontrado en este aroma algo agradable, tal y como han compartido varios usuarios.

Por supuesto, con una situación tan particular, hay quienes no han perdido la oportunidad de convertirlo en un meme. Así es como nos encontramos con imágenes de lo más particulares en las que los jugadores se ríen de situaciones que pueden acabar provocando la deformación o, incluso, la broma de la posible llegada de una “vela con olor a ventilación de Steam Deck”. Una forma particular de convertir esta curiosa situación a disfrutar en todas partes, como bien se puede comprobar en Reddit.