‘One Piece Odyssey’ muestra su espectacular jugabilidad en un extenso gameplay

A la hora de hablar de ‘One Piece’ nos encontramos con uno de los animes más destacados de los últimos años. Historias, personajes y, sobre todo, aventuras que quedan de maravilla en cualquier tipo de formato. Los hemos visto en la gran pantalla y en múltiples videojuegos y, sin embargo, la propuesta que trae consigo ‘One Piece Odyssey’ parece ser una revolución al completo.

Durante años los jugadores han esperado impacientes esta propuesta, sobre todo si tenemos en cuenta que la obra nos propone libertad a la hora de jugar con los personajes que más nos gusten así como aprovechar al máximo sus habilidades en el entorno. Por ello, para mostrar a los jugadores las posibilidades que esta obra nos ofrece, se ha compartido un completo gameplay de casi 20 minutos para mostrar su jugabilidad.

En este tráiler tenemos un poco de todo: Exploración, navegación e incluso menús y diálogos entre los personajes. Todo para mostrarnos un poco de las habilidades y características exclusivas que estos personajes tendrán a nuestra disposición. Eso sí, debes saber que a medida que avancemos en la aventura y los personajes vayan mejorando, también lo harán sus habilidades.

Será importante que tengamos la atención puesta en la habilidad de cada personaje para poder salir vivos de los peligros que acechan en la isla de Waford. Y es que las habilidades no solo podrán usarse en combate, sino también para superar los peligros que acechan en el lugar. Así es que no lo dudes y déjate llevar por la acción única de esta propuesta que estará disponible este mismo año a PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5.