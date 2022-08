Peach poseída: Así es la versión más terrorífica de 'Super Mario 64'

Hay juegos que, sin pretenderlo, llegaron para cambiar la historia de los videojuegos de formas completamente inesperadas. No solo ha sido su historia, sino la forma en la que se presenta su historia así como su jugabilidad. Uno de esos juegos es ‘Super Mario 64’, la obra de Nintendo que logró fascinar al mundo con un estilo completamente único donde su cámara fue uno de sus grandes puntos fuertes así como la invitación a vivir la historia desde una nueva perspectiva de Mario y sus poderes. Sin embargo, ¿qué sucedería si a esta propuesta le damos un toque un poco más terrorífico?

Esto es lo que ha buscado un fan de ‘Super Mario 64’. Y es que, a pesar de que la obra de Nintendo tuvo su estreno oficial en el año 1996, este ha querido optar por darle un nuevo camino. Si bien Mario tuvo miedo a lo largo de alguna prueba, nunca llegó a experimentar el terror como esta obra le propone. Y es que olvida esa cámara libre que te permitía conocer el entorno de otras formas ya que es la hora de que descubras el mundo de Super Mario con dosis de terror y cámara en primera persona.

La versión más terrorífica de Super Mario 64 es una versión fan

Esta versión alternativa se ha presentado como ‘Another Princess is in our Castle’. Se trata de un nuevo proyecto desarrollado por fans y que, por supuesto, llega para los fans de Super Mario que buscan una experiencia un poco más terrorífica. Después de todo, siempre existe la broma de que Mario se ha equivocado de castillo a la hora de buscar a Peach pero, ¿y si lo que realmente se encuentra es a otra Peach en el castillo?

Con esta propuesta, los jugadores se ven invitados a regresar al icónico castillo de ‘Super Mario 64’, aunque 5 años más tarde, cuando lamentablemente la Peach de los sueños de Mario ha fallecido tras un terrible accidente. Sin embargo, cuando Mario regresa al lugar, pronto comprende que algo funciona muy mal en el castillo y es que su querida Peach ya no es la que él esperaba, sino alguien terrorífico y a quien tendrá que dar caza.

Este proyecto de Claudio Mondin comenzó de cero. Es decir, ha ido diseñando fielmente cada entorno del juego con un código completamente nuevo y personal. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que además él ha trabajado completamente de nuevo en la cámara, en la forma de dar forma a esta y buscar que encaje con esa perspectiva que el juego tan bien parece necesitar. Por ello, no se trata de un mod simplemente para el juego original, sino que es una obra completamente nueva.

Si bien actualmente nos encontramos ante una simple demostración del poder que este proyecto fan, ya ha conseguido atraer a una buena parte de la comunidad. Y es que todos se sienten fascinados por la forma en la que ha conseguido transformar el mundo y darle un enfoque totalmente nuevo. Ese toque terrorífico ha acabado por transformarlo en una experiencia que, simplemente, nadie quiere olvidar.