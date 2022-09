El platino de PlayStation más fácil de la historia sólo requiere que acaricies un perro

Los platinos. Esa forma de demostrar cómo de buen jugador estás hecho. Si bien es cierto que conseguir este tipo de trofeos en nuestro perfil de PlayStation no es indicativo de la habilidad a los mandos, no cabe duda de que sí hace referencia a nuestra pasión y devoción por jugar.

Si eres de los que coleccionas platinos como si no hubiera un mañana y quieres escalar en las clasificación contra tus amigos, tenemos buenas noticias. Eso sí, en caso de que ellos no estén ya al tanto. Y es que recientemente se ha publicado un título para PlayStation bautizado como 'Stroke the Dog', o lo que es lo mismo, 'Acaricia al Perro'.

¿Dónde está el truco? Estarás pensando. Fácil. En 'Stroke the Dog' única y exclusivamente necesitarás unos minutos para acariciar durante un instante al perro ¡y sacar el platino! Sí. Así de simple. Sin trampa, ni cartón.

'Stroke the Dog' en realidad tampoco es un juego como tal, a pesar de que poder conseguirlo como tal en la PlayStation Store para PS4 por tan sólo 3,99 euros. Y es que sus mecánicas son de lo más sencillas, por no decir que casi inexistentes. En la pantalla aparecerá un simpático corgi. Sólo deberemos de hacerle una foto y a partir de ahí comenzar a acariciar al perrito.

¿Y cómo obtenemos el platino? Aquí es donde está el truco. No bastarán una, diez o cien caricias. Necesitaremos un total de 2.000 caricias para desbloquear el ansiado trofeo. A pesar de que el contador aumente de uno en uno es mucho más fácil de lo que puedas imaginar. Aunque los dedos pueden acabar un poco agotados, eso sí.