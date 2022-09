Malas noticias: PlayStation VR2 no será compatible con los juegos de PSVR

Si ya tienes en tu estantería unas gafas de realidad virtual PSVR y piensas actualizarte a unas PlayStation VR2 a comienzos de 2023, esto te interesa. Sony acaba de hacer público que los juegos del primer dispositivo no serán compatibles con las nuevas gafas; es decir, PSVR2 no será retrocompatible.

Por lo tanto, todo el catálogo de juegos de PSVR (más de 650, según lo recogido en wikipedia) se quedará cautivo en este dispositivo, que no podrás “jubilar” si quieres seguir jugando a sus juegos. PlayStation VR2 comenzará por tanto desde cero, algo que seguro habrá sorprendido a muchos jugadores.

Estas son las palabras del vicepresidente senior de Sony Interactive, Hideaki Nishino, en un reciente PlayStation Blog podcast, en el que lo ha hecho oficial:

“PSVR2 incluye características mucho más avanzadas, como nuevos mandos con respuesta háptica, gatillos adaptativos, seguimiento de movimiento y ocular en el casco, además de audio 3D, todo al mismo tiempo. Esto significa que desarrollar para PSVR2 requiere un acercamiento totalmente diferente al original de PSVR”.

Veinte juegos de lanzamiento confirmados para PSVR2

A pesar del éxito de PSVR en el mercado de la realidad virtual, en el que se ha hecho un hueco, todo indica que Sony quiere invertir más fuerte que nunca con su segundo dispositivo, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo que sí sabemos es que PSVR2 llegará con al menos 20 juegos de lanzamiento confirmados, y que Sony seguirá aumentando su inversión conforme “la base instalada de dispositivos PSVR2 vaya creciendo”, según palabras del CEO de PlayStation, Jim Ryan

Entre los juegos más esperados ya anunciados en los últimos meses para PSVR2, encontramos grandes nombres como Horizon Call of the Mountain, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Firewall Ultra o Resident Evil Village.