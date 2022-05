PlayStation anuncia por sorpresa la serie de 'Horizon' y 'Gran Turismo', confirmando también 'God of War'

Sony ha tirado la casa por la ventana. Era un secreto a voces que otras sagas, además de 'The Last of Us', tuvieran su propia producción para TV pero desde luego tampoco se esperaba que fueran varios proyectos. Y es que además de la adaptación del videojuego de Naughty Dog, los departamentos de Sony Pictures y PlayStation Productions han anunciado hasta un total de tres nuevas marcas que tendrán su propia producción para la pequeña pantalla.

La noticia ha saltado a raíz de una reciente charla de acciones. En ella, Sony ha confirmado que está trabajando en diferentes series de televisión para Amazon, Netflix y otra plataforma por anunciar. ¿Y cuáles son las sagas que llevará Sony? Sin duda grandes franquicias de sobra conocidas.

La primera de ellas es nada más y nada menos que 'God of War'. La marca de Santa Monica Studio se rumoreó desde hace un tiempo para llegar a la TV, aunque la información cayó rápidamente en saco roto. En este caso y de acuerdo a la información extraída de la reunión de accionistas, Amazon Prime Video ha sido quien se ha llevado el gato al agua para su estreno.

En segundo caso tenemos una de las marcas más recientes de Sony, 'Horizon'. La franquicia de Guerrilla Games se ha metido en el bolsillo a toda una legión de jugadores gracias a su universo. La marca llegará a Netflix en esta ocasión. Se suma también a las producciones de PlayStation Productions 'Gran Turismo', la saga de conducción de Poliphony Digital que, sin duda, es la que más incógnitas levanta de cara a su temática: la conducción, aunque en este caso Sony ha confirmado que se tratará de una película.

Quedan por delante conocer detalles sobre si estaremos ante producciones basadas directamente en los videojuegos y por ende adaptar las aventuras que hemos disfrutado en PlayStation, o historias completamente nuevas. Por último, y no menos importante, esta es sólo la punta del iceberg. Sony continuará expandiendo sus IPs de PlayStation tanto en formato serie como película.