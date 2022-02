PlayStation estaría preparando un importante e inminente evento cargado de juegos para PS5

Tras un espectacular Nintendo Direct hace unas semanas, Sony también quiere mover ficha en lo que a anuncios se refiere. La compañía japonesa estaría preparando para las próximas semanas un PlayStation Showcase cargado de juegazos, con un claro enfoque en aquellos títulos que llegarían para este mismo año.

Tom Henderson y Shpeshal_Nick, dos de los insiders más conocidos de la industria, han sido los encargados de abrir el melón. Tom lanzaba la pregunta en Twitter en torno a que Sony podría estar preparando un nuevo PlayStation Showcase, marcando que estaban ocurriendo ciertas cosas para que los 'astros se alinearan' de cara a la celebración del evento.

Más tarde, Nick parecía confirmar la noticia. "Feliz de añadir que hay un evento en marzo, se supone que es el bueno"; añadía en respuesta al mensaje de Tom en redes sociales. Por ahora y como ya es habitual en estos casos, la información debe ser cogida con pinzas pues Sony no ha conformado la noticia.

En caso de que finalmente ocurra un nuevo PlayStation Showcase en marzo, ¿qué títulos podríamos ver? 'God of War Ragnarok', 'Hogwarts Legacy' o el rumoreado 'The Last of Us Remake' son los posibles y más serios candidatos para protagonizar el evento y en el que no faltarían algunas sorpresas más.