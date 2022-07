PS Plus: Así puedes probar gratis la suscripción Extra y Premium

Muchos jugadores estaban impacientes por ver el momento en el que el nuevo servicio de PlayStation Plus salía a la luz. Este servicio se presentaba con tres modelos diferentes y, desde su llegada, ha sido una opción de lo más interesante para todos los jugadores. Sin embargo, es posible que seas de los que todavía estaban dudando entre si cogerlo o no y es para ti que se presenta esta oportunidad.

Desde PlayStation se ha confirmado que tenemos la posibilidad de probar de forma totalmente gratuita el servicio. Y lo mejor es que podemos probar los dos modelos más completos de PS Plus. Estos se tratan de Extra y Premium, servicios que nos dan acceso a una gran variedad de juegos así como la posibilidad de acceder a pruebas totalmente gratuitas o el estreno de obras como ‘Stray’ el día de su lanzamiento. Por ello, ¿quieres saber cómo puedes acceder a esta prueba gratuita? Es muy fácil.

Stray | BlueTwelve Studio

Para poder entrar a la prueba gratuita de PS Plus no necesitas más que entrar en este enlace. Aquí tendrás que loguearte con tu cuenta o crearte una nueva de PlayStation si todavía no estás registrado. Una vez te hayas logueado, será el momento de elegir la suscripción que quieras marcando la opción de 0 euros. Eso sí, tendrás que introducir una tarjeta de crédito o débito en la que se cargará una suscripción automática al acabar el periodo de prueba de una semana.

La suscripción va de 13,99 euros al mes en el caso de Extra a 16,99 euros al mes en el caso de Premium. Por supuesto, desde la propia compañía confirman que los jugadores podrán cancelar la suscripción en cualquier momento, por lo que no hay motivo por el que preocuparse para poder disfrutar de la prueba gratuita. Sobre todo cuando esta nos dará acceso a probar nuevos lanzamientos.