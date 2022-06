PS Plus: Estos son los juegos confirmados para junio de 2022

A lo largo de los años, PS Plus se ha convertido en una propuesta de lo más interesante para los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. No solo es por el hecho de que la compañía nos propone todo tipo de opciones para jugar online, sino por la cantidad de títulos que nos ofrecen para descargar totalmente gratis. Es por este último punto que no es de extrañar que los jugadores estén a la espera de ver las grandes novedades que están por llegar.

Este mes de mayo vino cargado de sorpresas, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de hacernos con ‘FIFA 22’. Sin embargo, este mes de junio tampoco decepciona ya que por fin conocemos los juegos que estarán disponibles y podemos adelantar que son una auténtica maravilla. Después de todo, tenemos para nosotros la posibilidad de disfrutar de ‘God of War’ para PS4, ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’ para PS4 y ‘Nickelodeon All-Star Brawl’ para PS4 y PS5.

Por una parte contamos con uno de los considerados como mejores juegos de la generación de PlayStation 4. Hablamos de ‘God of War’, título que nos ha enfrentado a los grandes dioses nórdicos y donde no podemos pasar por alto que muy pronto tendrá su propia secuela. Un momento perfecto para disfrutar de las experiencias que guarda este increíble exclusivo.

Sin embargo, las novedades no acaban aquí y es que para los fans de ‘Naruto’ tenemos la oportunidad de disfrutar de ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’. En esta obra se nos permitirá conocer de cerca los espectaculares movimientos de algunos de los ninjas más conocidos y queridos del mundo del anime. Todo esto desde un enfoque fascinante y sorprendente que será garantía de éxito para muchos jugadores.

Por último hablamos de ‘Nickelodeon All-Star Brawl’, obra que nos trae de vuelta a algunos de los personajes más queridos de Nickelodeon. Pelear con estos y superar todo tipo de obstáculos hará que disfrutemos de la propuesta como nunca antes nos habíamos imaginado. Todo desde la comodidad de nuestra PlayStation 4 o, si es posible, desde nuestra espectacular PS5.