Sony confirma el bloqueo temporal de acumulación de tiempo en PS Plus y PS Now

Muchos jugadores están a la espera del gran estreno del nuevo PlayStation Plus, un servicio que no solo nos ofrecerá la posibilidad de seguir disfrutando de nuestros juegos en formato online, sino que incluso nos ofrecerá un amplio catálogo de títulos dependiendo del nivel al que nos suscribamos, donde el más básico servirá como PS Plus actualmente, mientras que el más completo será la unión perfecta de PS Plus y PS Now.

Preparando el estreno de este servicio para este 22 de junio, Sony ha estado moviendo ficha. Uno de sus últimos movimientos ha sorprendido a los fans quienes al tratar de canjear sus tarjetas prepago o incluso canjear los cupones de 1, 3 y 12 meses se encontraban con que no podían acumular el tiempo. Un movimiento que, a pesar de parecer un error en principio, ha sido confirmado por la compañía.

PS Plus | Defconplay

Tal y como ha confirmado la compañía mediante una actualización a su página FAQ sobre el servicio, han realizado esta desactivación temporal hasta que salga el servicio este 22 de junio. Después de todo, afirman que están haciendo algo de trabajo detrás de las cámaras para que la transición sea lo más sencilla posible. Por ello, han desactivado temporalmente el acumular la suscripción para aquellos que ya son miembros hasta después del lanzamiento.

Con este mensaje afirman que el código prepago sigue siendo válido y podrá ser canjeado cuando la membresía termine o en el momento en el que el nuevo PS Plus salga a la luz. De este modo se producen dos situaciones en las que, si lo canjeas antes de su lanzamiento será porque ya no tenías el servicio activo o, por el contrario, no podrás canjearlo hasta el momento en el que se active el nuevo servicio.