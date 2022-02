Pokémon Presents: Cuándo y dónde ver el directo con motivo del Pokémon Day 2022

El 27 de febrero de 1996 se lanzaron los primeros videojuegos de la franquicia, ¿y qué mejor que celebrarlo a través de una transmisión en directo centrada en información sobre el futuro de la saga? The Pokémon Company anunció la llegada de un nuevo episodio de Pokémon Presents con motivo de Pokémon Day, el cual podrá seguirse en directo este mismo domingo a las 15:00 horas (horario peninsular) a través del canal oficial de YouTube.

De acuerdo a las palabras descritas a través de la página web oficial de este evento conmemorativo al vigesimosexto cumpleaños de los monstruos de bolsillo, el Pokémon Presents transmitirá un vídeo pregrabado de aproximadamente 14 minutos y revelará algunos nuevos detalles sobre actualizaciones para los juegos ya existentes y anuncios de los próximos videojuegos que están por llegar.

Leyendas Pokémon: Arceus | Nintendo

¿Qué anuncios podemos esperar de este día tan especial para la franquicia?

The Pokémon Company se sumó a este formato al más puro estilo Nintendo Direct en 2020, y generalmente podemos encontrar nueva información sobre el futuro de la franquicia. No han sido pocos los rumores que han girado en torno a este Pokémon Presents, como por ejemplo la llegada de ‘Detective Pikachu 2’ o ‘Mundo Misterioso’. Por otro lado, también se habla sobre el anuncio de un DLC para su entrega más reciente ‘Leyendas Pokémon: Arceus’. Desafortunadamente, todavía no podemos confirmar nada: tendremos que esperar un poco más para poder verlo con nuestros propios ojos.

Pokémon es, sin lugar a ningún ápice de dudas, una de las sagas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos. Lo que inicialmente empezó como unos sencillos juegos RPG terminó transformándose en algo mucho más grande. Gracias a su popularidad alrededor de todo el mundo, la franquicia se ha expandido a otros medios de entretenimiento, como series anime, películas, juegos para móviles y mucho más.

Si algo nos ha demostrado Pokémon es que si un videojuego cuenta con un buen concepto, puede resistir al paso del tiempo. Las primeras entregas ya tienen a sus espaldas más de 25 años, y si bien es cierto que cada nuevo lanzamiento se ha ido adaptando a la tecnología actual, el éxito cosechado no tiene precedentes. Los monstruos de bolsillo cuentan con millones de fans, y cada 27 de febrero es motivo de celebración.