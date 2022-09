La polémica envuelve a 'The Callisto Protocol': Jornadas de 15 horas, con noches y fines de semana de trabajo

'The Callisto Protocol' llega a finales de año como el sucesor espiritual y más directo de 'Dead Space', una de las obras de terror más recordadas de los últimos años. No es para menos si tenemos en cuenta que su director es nada más y nada menos que Glen Schofield, máximo responsable del survival de Visceral Games publicado en Xbox 360, PS3 y PC.

No obstante, y a pesar de que está marcado en rojo para los fans del terror, 'The Callisto Protocol' no ha estado exento de la polémica en los últimos días. Y es que Glen Schofield publicó un tweet en el que aseguraba que los compases finales de desarrollo se estaban llevando a cabo bajo el crunch. El creativo no tardó en eliminar la publicación, pero como suele pasar en la red social, las capturas no tardaron en aparecer.

El medio Bloomberg no ha tardado en hacer una investigación al respecto y preguntar a varios de los desarrolladores del videojuegos; confirmando que efectivamente 'The Callisto Protocol' estaba concluyendo sus últimos compases bajo un severo crunch.

Callisto Protocol | Striking Distance Studios

Los propios empleados confirmaron a la revista que, aquellos trabajadores que deciden trabajar de forma extra, lo hacen en condiciones en las que las jornadas de trabajo se alargan hasta 15 horas, incluyendo muchas noches y hasta fines de semana.

¿Qué hay del estudio y su director Glen Schofield tras las desafortunadas palabras en Twitter? Varios empleados aseguran que el estudio envió una carta interna pidiendo disculpas por aquel mensaje en la red social, pero también alejando en palabras de Glen que tratará de hacerlo mucho mejor de cara al siguiente desarrollo.