Un popular youtuber pierde los nervios en directo y arremete de forma brutal contra una chica

IShowSpeed es un youtuber con casi 7 millones de seguidores. En su canal de YouTube podemos encontrar partidas y streamings de prácticamente todo. Desde 'Fortnite', hasta reacciones a vídeos, etcétera. Desde hace horas, IShowSpeed se ha convertido en el foco de atención de las redes sociales en diferentes países por una reacción desmedida y brutal contra sus compañeros de equipo en 'Valorant'.

El usuario Jake Lucky compartió el clip del momento en el que IShowSpeed perdía completamente los papeles. Durante la partida de 'Valorant', el youtuber era el único jugador con vida. Mientras sus compañeros de equipo le aconsejaban qué hacer; IShowSpeed caía abatido por el rival.

Nada fuera de lo normal aquí, salvo por la respuesta del youtuber quien mandó callar a todos sus compañeros entre todo tipo de voces y con un lenguaje de lo más ofensivo. A pesar de que sus compañeros trataron de calmarlo, la situación no hizo más que ir a más en el momento en el que IShowSpeed escuchó que una integrante de su equipo también trató de tranquilizarlo.

"¿Qué p***? ¿Me está hablando una p***? ¿Una mujer hablándome a mi? ¡Quita el puto plato y vete a fregar, p***!"; decía entre voces y para estupefacción de sus compañeros. El clip se ha hecho viral en Twitter, sacando de nuevo a la luz el grave problema de toxicidad que sufre 'Valorant', entre otros videojuegos de carácter competitivo. Las reacciones en la red social no se han hecho esperar, sentenciando la actitud desproporcionada y fuera de lugar del youtuber.

IShowSpeed ha pedido disculpas públicamente a través de su cuenta oficial de Twitter sobre lo sucedido. "No quiero tratar de justificar lo que ha pasado, me he equivocado, ha estado mal. No puedo decir nada que pueda justificar esa situación. Ese clip es de hace unos meses, y he madurado, he cambiado y soy una mejor persona. Me he disculpado con esa chica. Siento mucho lo que ha pasado. Paz"; explicaba en el vídeo.