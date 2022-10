El primer tráiler de 'GTA 6' se mostraría ¡este viernes!

Cuando todavía nos estamos recuperando de la filtración masiva de ‘GTA 6’, resulta que podríamos estar a escasas horas de que el nuevo videojuego de la marca deje sus primeros detalles oficiales. Al menos así lo cree gran parte de la comunidad fan que espera tener noticias de la próxima entrega de la saga este mismo viernes, concretamente el primer tráiler de GTA 6. ¿Qué motivos hay para soñar? El 25 aniversario de ‘GTA’.

La teoría no sólo viene por la comunidad, sino también por los enigmáticos mensajes que la propia Sony ha lanzado en sus redes sociales. La compañía ha publicado un vídeo en TikTok en el que muestran a una persona frente a una gran pantalla, apareciendo en ésta la intro de ‘GTA San Andreas’.

Además de San Andreas, los usuarios también han pedido cuál podría ser el siguiente juego en la lista de clásicos de PS2 y PS3 que podría aparecer. ¿Cuál ha sido el más solicitado? Efectivamente, Vice City. Casualmente, la ciudad que da nombre al título sería en principio la protagonista para GTA 6 de acuerdo a muchos de los rumores que circulan por internet.

A todo ello hay que añadir además el que varias de las cuentas más famosas de insiders de GTA como GTA News & Leaks han asegurado que movimientos recientes como añadir ‘GTA Vice City’ al catálogo de PlayStation Plus podrían ser un indicativo de que Rockstar está tramando algo de cara a su nuevo juego, o al menos, relacionado con la saga.

¿Veremos este viernes el primer tráiler de GTA 6? Atendiendo a las fechas y su importancia, no cabe duda de que el día escogido no podía ser mejor; no siempre se cumplen 25 años. Por otra parte, y atendiendo a pequeños detalles, Rockstar suele desvelar grandes noticias sobre sus juegos los viernes, algo que ya vimos cuando confirmaron el desarrollo de ‘GTA 6’.