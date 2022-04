‘Project Q’: Así es el nuevo 'Fortnite' que está creando Ubisoft (y que se ha filtrado)

¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando se te filtra un juego? Pues compañías como Ubisoft piensan que lo mejor es no andarse con rodeos y anunciarlo directamente. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con uno de sus proyectos secretos, ‘Project Q’, que se filtró este sábado en foros y redes sociales, con detalles y primer gameplay incluido.

Ubisoft ha confirmado que está trabajando en esta especie de ‘Fortnite’, que todavía no cuenta con nombre definitivo y que se encuentra actualmente en “etapas tempranas de su desarrollo”. En la filtración se especuló con que se tratara de un battle royale al estilo del juego de Epic Games, pero se ha confirmado que será un juego de arena “innovador y moderno” con batallas por equipos con diferentes modos enfocados en el PvP.

Del juego ya conocemos las plataformas; es oficial que llegará a Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC, aunque no hay fecha ni siquiera aproximada de lanzamiento, ya que parece que queda mucho desarrollo por delante. Su estilo visual es muy cartoon, en la línea de ‘Fortnite’ y la jugabilidad es en tercera persona.

'Project Q' no se subirá al carro de los battle royale

El conocido insider de la industria Tom Anderson ha compartido que ‘Project Q’ está siendo desarrollado por Ubisoft Bordeaux y que de momento presenta dos modos de juego, Battle Zone (modo arena por equipos en el que hay que llegar a 100 puntos para ganar) y Showdown (un modo en el que se enfrentan cuatro equipos de dos jugadores).

Aunque estos últimos detalles no son oficiales, lo que Ubisoft sí ha confirmado es que el juego estará 100% enfocado en la diversión, que no será un battle royale y que no planean introducir en él nada relacionado con los NFT. La compañía insta a los jugadores a registrarse en su página para poder formar parte de los próximos tests públicos de Project Q.