‘Rabbids: Party of Legends’: El party game de Ubisoft llegará a España muy pronto

Ubisoft es una de las compañías de videojuegos más conocidas a nivel mundial. Esta no solo nos ha sorprendido con una gran variedad de propuestas dentro de su licencia estrella ‘Assassins Creed’, sino que nos presentó en su día a grandes personajes como Rayman o, incluso, a los alocados Rabbids. Estos simpáticos personajes llevan apareciendo en los videojuegos muchos años, incluso con títulos exclusivos.

En su día la sorpresa vino de la mano de ‘Rabbids: Party of Legends’, título que se lanzó exclusivamente en China para sorpresa de los fans. Sin embargo, aunque de este juego no hemos escuchado más novedades, el último informe financiero de Ubisoft nos ha dejado con interesantes novedades, como el hecho de que este juego, finalmente, tendrá un estreno a nivel mundial.

Lo mejor de esta noticia es que no solo tendríamos la oportunidad de acceder al juego, sino que según marcan los planes de la compañía, este se estrenaría este mismo año, exactamente en el presente trimestre, a pesar de que por el momento no se ha confirmado una fecha de estreno oficial, sino que tendremos que esperar a que el estudio confirme las novedades.

Otro aspecto interesante del informe es que, actualmente, es el único de los juegos de Ubisoft que parece tener planes para un estreno cercano, manteniendo las dudas sobre ‘Mario and Rabbids: Sparks of Hope', obra exclusiva de Nintendo Switch que, hasta la fecha, no ha confirmado su estreno, a pesar de que muchos esperan que sea uno de los grandes lanzamientos de este 2022.