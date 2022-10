'Red Dead Redemption' desaparece de PlayStation Plus y se especula con su remasterización

'Red Dead Redemption' fue el juego que demostró que Rockstar era capaz de hacer algo más que 'GTA'. Una franquicia que, para muchos jugadores, es superior a 'Grand Theft Auto' en aspectos tanto jugables como por supuesto en argumento.

En plena época de remasters y remakes, Rockstar podría tener la siguiente pieza para revitalizar en los próximos meses tras el estreno de 'GTA Trilogy Collection'. Se trataría de nada más y nada menos que Red Dead Redemption.

La noticia no es todavía oficial, pero la desaparición en PlayStation Plus del videojuego el pasado 17 de octubre ha hecho saltar todas las alarmas a los usuarios. No es nada extraño que Rockstar esté pensando en un posible remaster de Red Dead Redemption, pues se trata de uno de los proyectos más solicitados desde hace años.

Hace meses Take Two ya confirmó el interés de la compañía en revitalizar grandes juegos adaptándolos a los tiempos actuales en términos gráficos. 'Red Dead Redemption' puede ser uno de ellos sin duda, aunque por el momento la propia Rockstsar no se ha pronunciado. En caso de que la noticia sea cierta se mirará con lupa el trabajo realizado tras la mala recepción de GTA Trilogy y sus numerosos errores.