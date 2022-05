La retransmisión en directo del tiroteo en Buffalo pone en tela de juicio la seguridad de Twitch

Fin de semana trágico. El pasado 14 de mayo, un joven supremacista de 18 años mataba a 10 personas en un supermercado de Buffalo (Nueva York). Un hecho terrible que, además, se ve doblemente agravado por la retransmisión en directo de la masacre en Twitch. A través de Discord, el asesino planificó el asalto para llegado el momento llevarlo a cabo en la plataforma morada.

Twitch y Discord están siendo investigadas tras poner en tela de juicio la seguridad que ambas plataformas ofrecerían a sus usuarios. Ambas compañías se han pronunciado al respecto sobre lo sucedido. De acuerdo a lo que ha contado Twitch a The New York Times, el vídeo del tiroteo fue eliminado en menos de dos minutos de la plataforma. No obstante, la masificación y viralidad de varios clips por parte de los usuarios en cuestión de segundos ha provocado una masiva expansión de los vídeos del tiroteo.

"Twitch tiene una política de tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo y trabaja rápidamente para responder a todos estos incidentes"; destacaba la plataforma morada al medio, añadiendo que el usuario y artífice de la masacre ha sido suspendido de forma indefinida.

Discord | Discord

No obstante, Twitch fue la plataforma en la que el asesino retransmitió la masacre, pero Discord el lugar en el que planeó todo el asalto. Así lo reflejan las conversaciones y un documento de hasta 180 páginas encontradas en su servidor de Discord. En él se puede observar sin ningún tipo de duda los ideales racistas y antisemitas del joven, señalando que la población blanca estaba muriendo.

Discord también se ha sumado a declarar unas palabras al respecto. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las víctimas y sus familias, y haremos todo lo posible para ayudar a las fuerzas del orden público en la investigación"; añadían. El asesinato ocurrido en Buffalo ha puesto no sólo en tela de juicio la seguridad de Twitch y Discord, sino también sacando a la luz temas como el uso de armas en Estados Unidos o las situaciones a las que estamos expuestos con ciertas redes sociales y plataformas.